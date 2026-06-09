Россельхознадзор нашел антибиотики в продуктах курской фабрики «Красная поляна»

В продукции крупной курской птицефабрики — ООО АПК «Красная поляна» — обнаружены следы лекарственных препаратов. Предприятию выдали требование об устранении нарушений ветеринарного законодательства. Материалы проверки также направлены в курскую прокуратуру. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пробы субпродуктов (сердца и желудки цыпленка-бройлера) были отобраны управлением ведомства по Брянской, Смоленской и Калужской областям в одном из сетевых магазинов Смоленска. Исследования, проведенные «Федеральным центром охраны здоровья животных», показали наличие в образцах энрофлоксацина, триметоприма и диклазурила — антибиотиков широкого спектра действия.

По данным Rusprofile, ООО АПК «Красная поляна» зарегистрировано в апреле 2016 года в деревне Студенок Курской области. Основной вид деятельности — производство мяса птицы в охлажденном виде. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директор — Геннадий Астахов. Единственный учредитель — Светлана Каргина. По итогам 2025-го компания выручила 2,8 млрд, убыток составил 108 млн руб. Годом ранее выручка «Красной поляны» достигала 2,6 млрд, чистая прибыль — 10 млн руб.

В прошлом году Россельхознадзор обнаружил антибиотики в свинине курского ООО «МПК “Полянское”». Тогда ведомство привлекло компанию к административной ответственности и оштрафовало ее на 150 тыс. руб.

Кабира Гасанова