В Тамбовской области продажи алкоголя упали с начала года на 3,5%

В январе–июле 2026 года во всех областях Черноземья упали розничные продажи алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего спрос на спиртное сократился в Тамбовской области — на 3,5%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), которыми аналитический проект A.List поделился с «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Также в Тамбовской области наряду с Курской наиболее заметно по сравнению с другими регионами Черноземья снизились продажи слабоалкогольных напитков крепостью до 9% (в категорию не входят пиво, пивные напитки и сидр) — на 80%. Сильнее других областей на Тамбовщине сократился спрос и на виноградное вино — на 7%.

Продажи крепкого алкоголя в регионе упали менее заметно. Спрос на водку и коньяк сократился у тамбовчан на 3%. Также на долю водки в регионе пришлось 40% от общих алкопродаж, что превышает общероссийский показатель (36,1%). При этом продажи ликеро-водочных изделий (ликеров, наливок, настоек, бальзамов и готовых коктейлей) выросли в Тамбовской области на 8%.

В России в целом продажи учитываемых категорий алкогольной продукции за январь–июль 2026-го упали на 2,6%. Наиболее заметно просел сегмент слабоалкогольных напитков — на 54%. Продажи вина и коньяка сократились на 3%, а водки — остались на уровне прошлого года. Реализация ликеро-водочных изделий, напротив, выросла на 11,4%.

Подробнее о причинах такой динамики — в материале «Ъ-Черноземье» «Каждый день как Виноградный».

Егор Якимов