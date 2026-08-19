ЦБ выдал предписание ТМК за нарушение закона об инсайдерской информации
Банк России выявил у ПАО «Трубная металлургическая компания» нарушения по нескольким статьям федерального закона об инсайдерской информации. Регулятор предписал компании устранить нарушения и предотвратить их в дальнейшем.
Выявленные нарушения относятся к статьям о сведениях, относящихся к инсайдерской информации, требованиях по ведению и передаче списка инсайдеров, а также мерах по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации.
Акции ТМК были в числе лидеров на закрытии торгов 18 августа. Бумаги компании выросли на 6,31%. С конца июля котировки компании увеличились более чем на 26%, свидетельствуют данные торгов.
В первой половине 2026 года Банк России выдал 85 предписаний на устранение нарушений законодательства о манипулировании рынком и инсайдерской торговле, что уже превысило годовые показатели за 2022 и 2023 годы.
В 2024 году было выдано 181 предписание, а в 2025 году — 228. Большая часть нарушений, более 73% в прошлом году и около 75% в 2024 году, касалась физических лиц.
Для решения проблемы законодатели планируют изменить подход к регулированию действий инсайдеров и ужесточить надзор за потенциальными манипуляторами, что включает обязательство бирж уведомлять ЦБ об операциях инвесторов и ежемесячную отчетность инсайдеров о внебиржевых сделках.