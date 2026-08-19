ЦБ выдал предписание ТМК за нарушение закона об инсайдерской информации

Банк России выявил у ПАО «Трубная металлургическая компания» нарушения по нескольким статьям федерального закона об инсайдерской информации. Регулятор предписал компании устранить нарушения и предотвратить их в дальнейшем.

Выявленные нарушения относятся к статьям о сведениях, относящихся к инсайдерской информации, требованиях по ведению и передаче списка инсайдеров, а также мерах по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации.

Акции ТМК были в числе лидеров на закрытии торгов 18 августа. Бумаги компании выросли на 6,31%. С конца июля котировки компании увеличились более чем на 26%, свидетельствуют данные торгов.