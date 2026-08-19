Акции Moderna взлетели на 160% после успешного испытания вакцины от рака

Акции американской компании Moderna взлетели на 158,4% примерно за 45 минут после объявления об успехе третьей фазы клинических испытаний вакцины против рака кожи. Это следует из данных американской биржи NASDAQ.

Рост цены на акции начался в 16:30 мск. Уже к 17:15 котировки выросли на 158,4% и достигли $161,5 за акцию. Затем произошел отскок — по данным на 18:51 котировки акций росли на 130,7% и торговались на отметке $145,6 за штуку. Акции компании Merck, с которой Moderna разрабатывала вакцину, также выросли, но более скромно. На пике около 17:00 мск цена росла на 11,7% и составляла $151 за акцию. По данным на 19:00, показатель опустился до $149 (+10,9%).

Сегодня компании Merck и Moderna совместно объявили, что их испытания персонализированной мРНК-вакцины от рака кожи mRNA-4157 предварительно успешно прошли третью фазу. Препарат достиг ключевых показателей этой волны — выживаемости без рецидивов (RFS) и выживаемости без отдаленных метастазов (DMFS). В исследовании приняли участие 1 137 пациентов.