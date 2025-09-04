«Результаты ЕГЭ — ответ на запрос экономики»

По итогам аттестационной кампании 2024-2025 учебного года нижегородские 11-классники чаще выбирали и лучше справлялись с естественно-научными предметами. По сравнению с прошлым годом выросла доля сдававших ЕГЭ по профильной математике, биологии, физике, химии, а по обществознанию, истории, литературе, английскому языку — наоборот, сократилась. О том, что влияет на выбор абитуриентов, рассказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Какие тенденции по итогам экзаменационной кампании этого года вы можете выделить?

— В целом все прошло спокойно, без сбоев. Все большее количество участников ЕГЭ выбирает сдачу экзаменов по естественно-научным предметам.

Так, доля сдававших ЕГЭ по профильной математике выросла с 44% участников экзамена в прошлом году до 48% в этом, та же тенденция по химии, биологии, физике.

Это радует, потому что это ответ на запрос экономики и действительно важное звено в цепочке, обеспечивающей подготовку кадров для технологической независимости страны. И это не случайный результат: в регионе ведется активная работа по профориентации, поддержке естественно-научных направлений, педагоги получают дополнительные выплаты за высокобалльные результаты учеников. Кроме того, мне кажется, у ребят растет осознанность выбора предмета для сдачи на экзаменах и понимание, что это этап профессионального развития.

Улучшаются и результаты экзаменов по естественно-научным предметам: у нижегородских выпускников средний балл ЕГЭ по ним выше, чем в среднем по России — это еще одна тенденция последних лет.

Например, заметно вырос средний балл по химии (63,80 — в 2025 году; 61,44 — в 2024-м) и биологии (56,29 — в 2025-м; 54,87 — в 2024-м). Для Нижегородской области как крупного промышленного региона это особенно важно: предприятиям нужны инженеры, технологи, новаторы.

— Какие особенности приемной кампании в вузы вы отмечаете в этом году?

— Правила приема корректируются каждый год, и в этом году тоже были небольшие изменения, вступившие в силу с 1 марта 2025 года. Например, абитуриенту теперь не нужно приносить в вуз оригинал аттестата, если заявление подано через «Госуслуги». Молодое поколение активно работает в «цифре», и именно такой формат подачи заявлений сейчас преобладает. Вузы отмечают, что абитуриенты стали выбирать большее количество направлений, потому что процесс подачи документов стал легче и удобнее. Но при этом по-прежнему есть одно основное направление, которое отмечается согласием на зачисление.

Также теперь вузы стали учитывать результаты, которые школьники демонстрировали за счет дополнительного образования — например, в «Кванториуме» или «IT-кубе».

Такой подход работает на повышение востребованности физико-математического направления — это правильная смычка общего и дополнительного образования. На мой взгляд, это очень важно и тоже повышает осознанность выбора ребенком своего дальнейшего пути. Также с прошлого года кардинально поменялась работа с целевыми квотами. Сейчас абитуриент может заключить соглашение с работодателем только при условии поступления на соответствующую специальность. При этом есть возможность получить дополнительные баллы, если будущий студент ранее участвовал в профориентационных мероприятиях компании-работодателя.

Отдельная квота предусмотрена для детей участников СВО — в этом году квотных мест было 886, она была выбрана на 63%. Если квота не выбрана, свободные места переходят в общий конкурс. В некоторых вузах в этом году так и было. Но если желающих больше, то среди претендующих на квоту проводится свой конкурс. При выборе направления претенденту на квоту важно учитывать свои сильные стороны, баллы ЕГЭ, желание учиться — и тогда квота действительно поможет сделать правильный шаг в обучении.

Еще одна тенденция — растущий проходной балл, особенно на востребованные специальности. Например, в ННГАСУ на строительное направление проходной балл вырос на 44 пункта.

— По каким направлениям в этой приемной кампании выделено большее количество бюджетных мест?

— В нижегородских вузах почти 9 тыс. бюджетных мест, их количество почти не изменилось — прирост составил менее 1%. При этом динамика контрольных цифр приема ежегодно положительная. Это обусловлено состоянием экономики и спросом на кадры в регионе. В Нижегородской области традиционно востребованы специальности, связанные с промышленностью, машиностроением, технологиями — по ним контрольные цифры приема всегда больше. На гуманитарные направления выделено меньше бюджетных мест, поэтому конкурс на эти направления, как правило, выше.

— Как с годами меняется соотношение платных и бюджетных мест в учебных заведениях?

— Резких изменений сейчас не происходит. Есть небольшие изменения: на каких-то направлениях уменьшается количество бюджетных мест, на каких-то увеличивается. В целом система приема достаточно сбалансирована и формируется исходя из запросов экономики и работодателей.

— Насколько эффективно сейчас целевое обучение в вузах — под нужды конкретных работодателей?

— Два года назад изменилось федеральное законодательство, и теперь целевой набор работает по-другому. Если раньше абитуриент до начала приемной кампании шел к работодателю, заключал с ним соглашение и с этим документом участвовал в отдельном конкурсе в вузе, то сейчас договор заключается по итогам поступления на конкретную специальность.

То есть для поступающих по целевой квоте и вне ее условия выравнены: у любого абитуриента должен быть хороший уровень подготовки.

Это справедливо: предприятиям нужны мотивированные ребята, за них работодатели готовы платить, обеспечивая своих студентов дополнительной материальной поддержкой, условиями проживания, оплачивая прохождение практики и т.д. Такая система, на мой взгляд, дополнительно мотивирует школьников работать над собой постоянно. Если начинаешь задумываться о будущем только в 11 классе, целевое обучение уже не спасет.

— Почему выпускники девятых классов все чаще отдают предпочтение колледжам, а не продолжению обучения в школе?

— Такая тенденция действительно есть. Среднее профессиональное образование (СПО) сейчас очень востребовано — это индикатор того, что происходит в экономике в целом: в топе найма — рабочие специальности.

В Нижегородской области больше 60% ребят в девятом классе выбирают поступление в колледжи и техникумы.

Причин несколько. Первая — благодаря программе «Профессионалитет», укрепившей связи учебных заведений с работодателями, изменилась сама система СПО. Нижегородская область, кстати, входит в пятерку регионов-лидеров по количеству образовательно-производственных кластеров: у нас их уже 16. В 2026 году откроют три кластера по следующим отраслям: сельское хозяйство, транспортная отрасль, искусство и креативные индустрии.

Вторая причина — обучение в колледже дает возможность быстрее выйти на рынок труда, начать самостоятельно зарабатывать, а современные молодые люди в этом очень заинтересованы. Третья причина — востребованность выпускников СПО: их трудоустройство достигает 100%.

Таким образом, абитуриент понимает, что он будет востребован, будет получать хорошие деньги и потратит меньше времени на обучение — отсюда и высокие показатели при поступлении в колледжи и техникумы.

На протяжении последних нескольких лет проходной средний балл аттестата сохраняется на уровне 4,8-4,9. А если направление действительно интересно, то есть возможность потом поступить в вуз и развиваться уже на следующей ступени образования.

Кроме того, более осознанному подходу к дальнейшему обучению способствует профориентационная работа в школах. Выбирая поступление в профильный 10-11 класс, ученик не пойдет просто так «отсиживать» их, как это было еще несколько лет назад. Нужен определенный уровень подготовки и мотивация.

— Есть ли дефицит преподавателей в учебных заведениях региона? Если да, то каких именно специалистов не хватает?

— По данным мониторинга, в общеобразовательных организациях Нижегородской области не хватает порядка 600 специалистов. Больше всего не хватает преподавателей русского языка и литературы, математики, иностранных языков. Сейчас в регионе педагогам предоставляются меры поддержки. Например, с 2020 года в Нижегородской области реализуется федеральная программа «Земский учитель», которая поощряет единовременной выплатой в размере 1 млн руб. учителя, переехавшего работать в село, поселок или город с населением до 50 тыс. человек. В этом году квота в программу составляет 23 человека, за время действия программы ей воспользовались 33 человека.

Беседовала Анастасия Титова