Новак: власти рассчитывают на выход нескольких НПЗ из ремонта в ближайшее время

Правительство рассчитывает, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выйдут из ремонта в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

После окончания ремонтных работ ситуация с обеспечением топливом «значительно улучшится», заверил зампред правительства в комментарии для ИС «Вести». Он заявил, что правительство «постоянно держит руку на пульсе» в отношении ситуации с топливом. Власти работают над решением проблем с логистикой в регионах, отметил вице-премьер.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая из-за атак ВСУ на НПЗ. Это спровоцировало рост цен на АЗС и дефицит топлива. Правительство ввело запрет на экспорт бензина и авиакеросина, увеличило загрузку заводов, перенесло сроки ремонтов, а также переходит от биржевой модели к системе прямых поставок топлива конечным потребителям.