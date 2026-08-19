Готовность ремонтируемых школ в Чувашии превысила 70%

Средняя готовность 38 школ, в которых в Чувашии в 2026 году проводится капитальный ремонт, составляет 70,36%. Об этом сообщил председатель правительства республики Сергей Артамонов во время объезда образовательных учреждений Чебоксар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cправа налево: министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, председатель правительства республики Сергей Артамонов, депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев

Фото: Правительство Чувашии Cправа налево: министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, председатель правительства республики Сергей Артамонов, депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев

Фото: Правительство Чувашии

По словам господина Артамонова, на работы в этом году предусмотрено чуть более 7 млрд руб. В четырех школах возникли проблемы во взаимодействии с подрядчиками, однако все работы должны быть завершены в установленные сроки.

Часть школ планируется сдать к 1 сентября, некоторые объекты являются переходными или должны быть завершены в ноябре. В школах №59 и 61 в Чебоксарах цикл реализации проекта рассчитан на два года.

В перечень объектов вошли школы №2, 3, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 42, 49, 55, 56, 60, 61 и 64, а также гимназии №1 и 46 в Чебоксарах. Ремонт также ведется в школе №14 Новочебоксарска, образовательных учреждениях Чебоксарского, Ядринского, Алатырского, Шумерлинского, Цивильского, Мариинско-Посадского, Комсомольского, Шемуршинского, Моргаушского и Урмарского округов, а также в школах Чебоксар и Новочебоксарска для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Одновременно учреждения оснащают оборудованием. На эти цели из федерального бюджета выделено около 300 млн руб.— в среднем по 8,2 млн руб. на школу. Закупаются интерактивные доски, 3D-принтеры, лабораторное и другое оборудование. По словам министра образования Чувашии Дмитрия Захарова, перечень техники формируется с учетом предложений педагогов и родителей.

Ход работ еженедельно обсуждается на совещаниях с участием представителей муниципалитетов, депутатов, заказчика, подрядчиков, службы единого заказчика и центра экспертизы. Родители также участвуют в обсуждении зонирования помещений, цветовой гаммы классов и оформления зон отдыха.

Депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев сообщил, что варианты временного перевода детей из школ, ремонт которых невозможно завершить до 1 сентября, обсуждались с родителями в прошлом году. Модернизация проводится в рамках федеральной программы и при поддержке партийных проектов «Мир возможностей», «Новая школа» и «Народный контроль» «Единой России».