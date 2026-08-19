Фальков рассказал о росте интереса абитуриентов вузов к инженерным специальностям
Фальков: «Строительство» вошло в топ-10 самых популярных направлений подготовки
Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета закончилась. В десятку самых популярных направлений вошло «Строительство», вытеснив «Рекламу и связи с общественностью», сообщил министр образования и науки Валерий Фальков.
Выбор инженерных направлений глава ведомства назвал устойчивой позитивной тенденцией. По его словам, в этом году количество заявлений на программы по прикладной и фундаментальной физике выросло в 2,5 раза, по самолето- и вертолетостроению — в два раза, по направлению «Ядерные реакторы» — в 1,8 раза.
Прием заявлений на бюджет завершился 25 июля. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в этом году документы подали около 1,2 млн абитуриентов. Для обучения за счет средств государства выделено 620 тыс. мест, на контрактной основе — 446 тыс. мест.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что инженерные специальности сохраняют сильные позиции на рынке труда, с высоким уровнем трудоустройства и заработной платы, что обусловлено развитием промышленности, технологий и инфраструктурных проектов. Этот тренд, по словам Валерия Фалькова, наблюдается последние три-четыре года, а интерес абитуриентов к инженерным направлениям является приоритетом при поступлении в российские вузы.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2026 году число сдающих ЕГЭ по физике выросло на 24,2%, по химии — на 11%, по профильной математике — на 10,2%, что отражает переориентацию образовательных траекторий на инженерные и технологические профессии. Для будущих студентов таких специальностей в этом году предусмотрено почти 264 тысячи бюджетных мест в вузах и около 494 тысяч мест в колледжах, при формировании которых учитываются прогнозы кадровой потребности экономики.