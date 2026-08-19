Фальков рассказал о росте интереса абитуриентов вузов к инженерным специальностям

Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета закончилась. В десятку самых популярных направлений вошло «Строительство», вытеснив «Рекламу и связи с общественностью», сообщил министр образования и науки Валерий Фальков.

Выбор инженерных направлений глава ведомства назвал устойчивой позитивной тенденцией. По его словам, в этом году количество заявлений на программы по прикладной и фундаментальной физике выросло в 2,5 раза, по самолето- и вертолетостроению — в два раза, по направлению «Ядерные реакторы» — в 1,8 раза.

Прием заявлений на бюджет завершился 25 июля. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в этом году документы подали около 1,2 млн абитуриентов. Для обучения за счет средств государства выделено 620 тыс. мест, на контрактной основе — 446 тыс. мест.