Три региона Черноземья превысили средний по России уровень потребления алкоголя

В июле 2026 года три региона Черноземья продемонстрировали потребление алкоголя выше среднего по России — 7,57 литра. Наибольший показатель зафиксирован в Воронежской области — 8,53 литра чистого спирта на душу населения. В Липецкой области он составил 8,17 литра, в Курской — 7,7 литра. Это следует из статистики Минздрава РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Орловская область оказалась чуть ниже среднего — 7,5 литра. В Тамбовской области потребление составило 6,5 литра. Самый низкий показатель среди регионов Черноземья — в Белгородской области, где на душу населения пришлось 5,76 литра чистого спирта.

Для сравнения: самый высокий показатель по стране — в Ненецком автономном округе (17,21 литра), самый низкий — в Чеченской Республике (0,02 литра).

О том, насколько в макрорегионе вырос спрос на готовые коктейли и настойки на фоне общего падения алкопродаж,— в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова