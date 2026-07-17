Инфляция в июне ускорилась во всех регионах Черноземья

Годовая инфляция в России в июне выросла до 6,02%. Во всех регионах Черноземья также зафиксирован рост показателя. При этом в Тамбовской и Курской областях он превысил общероссийский уровень. Соответствующие данные приводят региональные отделения Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Годовая инфляция в Тамбовской области в июне ускорилась до 6,89%. По данным Тамбовстата, рост цен за месяц составил 1,49%, а индекс потребительских цен (ИПЦ) к декабрю 2025 года составил 104,03%. Услуги подорожали на 1,92% за месяц. Продовольствие прибавило 0,89%, непродовольственные товары — 1,83%. С исключением сезонности рост цен в июне ускорился по сравнению с маем, чему способствовали снижение предложения отдельных товаров и перенос в цены возросших затрат операторов связи.

в июне ускорилась до 6,89%. По данным Тамбовстата, рост цен за месяц составил 1,49%, а индекс потребительских цен (ИПЦ) к декабрю 2025 года составил 104,03%. Услуги подорожали на 1,92% за месяц. Продовольствие прибавило 0,89%, непродовольственные товары — 1,83%. С исключением сезонности рост цен в июне ускорился по сравнению с маем, чему способствовали снижение предложения отдельных товаров и перенос в цены возросших затрат операторов связи. В Курской области годовая инфляция в июне ускорилась до 6,11%. Цены за месяц выросли на 0,78%, ИПЦ к декабрю — 103,92%. Непродовольственные товары подорожали на 1,16% за месяц. Продовольствие прибавило 0,78%. Услуги выросли на 0,11% за месяц. Цены в июне повышались быстрее, чем в мае, из-за сокращения предложения продуктов на внутреннем рынке.

годовая инфляция в июне ускорилась до 6,11%. Цены за месяц выросли на 0,78%, ИПЦ к декабрю — 103,92%. Непродовольственные товары подорожали на 1,16% за месяц. Продовольствие прибавило 0,78%. Услуги выросли на 0,11% за месяц. Цены в июне повышались быстрее, чем в мае, из-за сокращения предложения продуктов на внутреннем рынке. Годовая инфляция в Белгородской области в июне ускорилась до 5,86%. По данным Белгородстата, цены за месяц выросли на 0,56%, ИПЦ к декабрю — 103,86%. Услуги подорожали на 0,80% за месяц. Непродовольственные товары прибавили 0,69%, продовольствие — 0,30%. С исключением сезонности рост цен в июне ускорился относительно мая. Причина — сокращение предложения отдельных непродовольственных товаров.

в июне ускорилась до 5,86%. По данным Белгородстата, цены за месяц выросли на 0,56%, ИПЦ к декабрю — 103,86%. Услуги подорожали на 0,80% за месяц. Непродовольственные товары прибавили 0,69%, продовольствие — 0,30%. С исключением сезонности рост цен в июне ускорился относительно мая. Причина — сокращение предложения отдельных непродовольственных товаров. В Липецкой области годовая инфляция в июне ускорилась до 5,71%. По данным Липецкстата, цены за месяц выросли на 1,14%, а индекс потребительских цен (ИПЦ) к декабрю 2025 года составил 104,02%. Наибольший рост отмечен в сегменте непродовольственных товаров — на 1,34% за месяц. Продовольствие подорожало на 1,29%, услуги — на 0,66%. Рост цен в июне ускорился относительно мая на фоне высокого спроса при сокращении предложения отдельных групп товаров.

годовая инфляция в июне ускорилась до 5,71%. По данным Липецкстата, цены за месяц выросли на 1,14%, а индекс потребительских цен (ИПЦ) к декабрю 2025 года составил 104,02%. Наибольший рост отмечен в сегменте непродовольственных товаров — на 1,34% за месяц. Продовольствие подорожало на 1,29%, услуги — на 0,66%. Рост цен в июне ускорился относительно мая на фоне высокого спроса при сокращении предложения отдельных групп товаров. В Орловской области годовая инфляция в июне увеличилась до 5,63%. Цены за месяц выросли на 0,69%, а ИПЦ к декабрю достиг 103,43%. Сильнее всего подорожало продовольствие — на 2,54% за месяц. Непродовольственные товары прибавили 0,52%, услуги — 0,70%. Цены в июне выросли после снижения в мае — главным образом из-за сокращения предложения на отдельных продовольственных рынках.

годовая инфляция в июне увеличилась до 5,63%. Цены за месяц выросли на 0,69%, а ИПЦ к декабрю достиг 103,43%. Сильнее всего подорожало продовольствие — на 2,54% за месяц. Непродовольственные товары прибавили 0,52%, услуги — 0,70%. Цены в июне выросли после снижения в мае — главным образом из-за сокращения предложения на отдельных продовольственных рынках. Годовая инфляция в Воронежской области в июне ускорилась до 5,6%. Цены за месяц выросли на 1,53%, ИПЦ к декабрю — 103,74%. Продовольствие подорожало на 0,99% за месяц, непродовольственные товары — на 2,60%, услуги — на 1,05%. Рост цен в июне ускорился по сравнению с маем под влиянием плодоовощной продукции, цены на которую восстанавливались после весеннего снижения, а также топлива — из-за усложнения его доставки.

Наибольшая годовая инфляция в мае зафиксирована в Тамбовской области (5,93%), следом идут Курская (5,78%), Орловская (5,72%) и Белгородская (5,39%). В Липецкой области показатель составил 5,28%, а в Воронежской — 4,6%.

Кабира Гасанова