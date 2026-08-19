«Практика» вошла в проект по строительству бизнес-центра у ЦПКиО в Екатеринбурге

Компания «Практика» вошла в проект по строительству бизнес-центра на пересечении улиц Машинной и Фурманова у ЦПКиО в Екатеринбурге. Проект реализуется совместно с R1 Development, и изначально компания планировала ввести объект в эксплуатацию в 2026 году. Как рассказали в пресс-службе компании «Практика», сейчас завершить строительство и ввести бизнес-центр в эксплуатацию намерены в IV квартале 2028 года.

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По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициарами специализированного застройщика «Хайлайн» являются Дмитрий Реутт (глава R1 Development) и Александр Невмержицкий (глава компании «Практика»).

Общая площадь объекта составит около 20 тыс. кв. м, из которых более 15 тыс. кв. м отведены под офисные помещения. На первых этажах разместятся торговые и сервисные площадки. В здании предусмотрен двухуровневый подземный паркинг. Также в проекте предусмотрены фитнес-центр, общественные зоны, ресторан, кофейня и терраса на крыше.

Как сообщал «Ъ-Урал», компания R1 Development заявила о строительстве бизнес-центра Highlin на территории бывшего завода Воровского в 2024 году. В октябре 2024 года компания приступила к строительству.

Мария Игнатова