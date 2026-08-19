Тренеры юношеских «Салавата» и «Авангарда» устроили драку на матче в Екатеринбурге
Главные тренеры юношеских хоккейных команд «Авангарда» и «Салавата Юлаева» Георгий Самсыкин и Андрей Анкудинов подрались во время матча на предсезонном турнире в Екатеринбурге.
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Инцидент произошел в середине третьего периода. Между Георгием Самсыкиным и Андреем Анкудиновым возникла словесная перепалка. Судейская бригада удалила обоих тренеров до конца игры за неспортивное поведение. Уходя со скамеек, тренеры устроили драку возле площадки.
Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 7:4.