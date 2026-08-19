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Тренеры юношеских «Салавата» и «Авангарда» устроили драку на матче в Екатеринбурге

Главные тренеры юношеских хоккейных команд «Авангарда» и «Салавата Юлаева» Георгий Самсыкин и Андрей Анкудинов подрались во время матча на предсезонном турнире в Екатеринбурге.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Инцидент произошел в середине третьего периода. Между Георгием Самсыкиным и Андреем Анкудиновым возникла словесная перепалка. Судейская бригада удалила обоих тренеров до конца игры за неспортивное поведение. Уходя со скамеек, тренеры устроили драку возле площадки.

Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 7:4.

Полина Бабинцева

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