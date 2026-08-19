Доля пяти крупнейших госкомпаний в инвестициях в России достигла 15%
Доля бюджетных средств в инвестициях в основной капитал России снижается, а пяти крупнейших госкомпаний, напротив, остается высокой и составляет 15%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Вице-премьер правительства России Александр Новак
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Главный структурный сдвиг заключается в том, что мы стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование,— сказал господин Новак.— Сохраняется высокая доля государственных компаний: на долю пяти крупнейших приходится более 15% всех инвестиций».
Вице-премьер отметил, что такой тренд структурных инвестиций «продолжится и в ближайшие годы». Он добавил, что доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций выросла до 7%. Доля бюджетных инвестиций сократилась до 15,4%.
В новом инвестиционном цикле, по словам Александра Новака, приоритетами для правительства станут финансовое оздоровление компаний, использование отечественной транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры, меры господдержки инвестиций с упором на проекты технологического суверенитета. Кроме того, правительство будет работать над улучшением условий ведения бизнеса, рассказал вице-премьер.
В июне 2026 года вице-премьер России Александр Новак предложил провести ревизию инвестиционных проектов, чтобы выявить начатые, но остановленные, а также перспективные для реализации проекты.
По словам Александра Новака, в 2025 году инвестиции начали сокращаться на 2,3% после нескольких лет активного роста, что он связывал с жесткой денежно-кредитной политикой.
В мае 2024 года, будучи кандидатом на должность вице-премьера, Александр Новак заявлял о необходимости сформировать принципиально новую модель экономического роста для увеличения ВВП и обеспечения притока инвестиций, а также создании условий для развития промышленности и новых производств.