Доля пяти крупнейших госкомпаний в инвестициях в России достигла 15%

Доля бюджетных средств в инвестициях в основной капитал России снижается, а пяти крупнейших госкомпаний, напротив, остается высокой и составляет 15%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер правительства России Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Вице-премьер правительства России Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Главный структурный сдвиг заключается в том, что мы стали больше финансировать инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешнее финансирование,— сказал господин Новак.— Сохраняется высокая доля государственных компаний: на долю пяти крупнейших приходится более 15% всех инвестиций».

Вице-премьер отметил, что такой тренд структурных инвестиций «продолжится и в ближайшие годы». Он добавил, что доля интеллектуальных активов в структуре инвестиций выросла до 7%. Доля бюджетных инвестиций сократилась до 15,4%.

В новом инвестиционном цикле, по словам Александра Новака, приоритетами для правительства станут финансовое оздоровление компаний, использование отечественной транспортной, энергетической, промышленной инфраструктуры, меры господдержки инвестиций с упором на проекты технологического суверенитета. Кроме того, правительство будет работать над улучшением условий ведения бизнеса, рассказал вице-премьер.