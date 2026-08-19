В Пермском крае владельцам двух участков с борщевиком запретили выезд за границу

Отделения ФССП по нескольким районам Пермского края запретили выезд за границу трем владельцам земельных участков за невыполнение решений суда об уничтожении борщевика Сосновского. С двух землевладельцев санкции уже сняли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первое нарушение выявило отделение ФССП по Очерскому и Верещагинскому районам — заросли борщевика на участке площадью 15 тыс. кв. м. Владельцы земли проигнорировали предписание о необходимости уничтожить сорняк, после чего им ограничили выезд за границу. Они облагородили участок после вмешательства судебных приставов, затем ограничения сняли.

Аналогичное нарушение выявили приставы по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам. Владелица участка также проигнорировала постановление суда, за что получила запрет на выезд за границу. «После этого собственница начала активную борьбу с борщевиком и вскоре земельный участок был очищен»,— указано в сообщении. Приставы будут проверять надлежащее исполнение решения суда в течение пяти лет.