В Пермском крае владельцам двух участков с борщевиком запретили выезд за границу
Отделения ФССП по нескольким районам Пермского края запретили выезд за границу трем владельцам земельных участков за невыполнение решений суда об уничтожении борщевика Сосновского. С двух землевладельцев санкции уже сняли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Первое нарушение выявило отделение ФССП по Очерскому и Верещагинскому районам — заросли борщевика на участке площадью 15 тыс. кв. м. Владельцы земли проигнорировали предписание о необходимости уничтожить сорняк, после чего им ограничили выезд за границу. Они облагородили участок после вмешательства судебных приставов, затем ограничения сняли.
Аналогичное нарушение выявили приставы по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам. Владелица участка также проигнорировала постановление суда, за что получила запрет на выезд за границу. «После этого собственница начала активную борьбу с борщевиком и вскоре земельный участок был очищен»,— указано в сообщении. Приставы будут проверять надлежащее исполнение решения суда в течение пяти лет.
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, обязывающие собственников и пользователей земельных участков бороться с инвазивными растениями, включая борщевик Сосновского. Эти изменения, внесенные ФЗ №294-ФЗ от 31 июля 2025 года, затронули Земельный кодекс РФ, законы «Об охране окружающей среды» и другие нормативно-правовые акты. До принятия нового закона обязанность бороться с опасными сорняками распространялась только на крупных владельцев сельскохозяйственных земель, в частности, если зарастание борщевиком на 50% и более площади считалось признаком неиспользования земель по целевому назначению, согласно постановлению правительства РФ от 18 сентября 2020 года №1482.
Федеральное правительство определило статус борщевика для регионов, и теперь в Минсельхозе подчеркивают, что борьба с ним будет системной и будет курироваться региональными властями, которые разрабатывают перечни инвазивных растений. С весны 2026 года штрафы за заросшие борщевиком участки будут взиматься в 14 российских регионах, достигая 5 тыс. рублей для физических лиц и до 700 тыс. рублей для юридических лиц, с возможным изъятием участка при длительном игнорировании предписаний. Например, в Пермском крае установлен штраф в 2–5 тыс. рублей за непроведение мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика.