В российский прокат выходит неонуар Потси Пончиролли о Детройте

«Перстенек, что ты дала, / Мне носить неловко. / Что за черт? Почему? / Буду я тем перстеньком / Заряжать винтовку»,— напевал бравый солдат Швейк в бессмертном романе Ярослава Гашека. Бравый ветеран Вьетнама — действие датировано 1977 годом — Джон Миллер (Алан Ритчсон) принял эти куплеты за руководство к действию и зарядил перстеньком убиенной невесты Софии (Шейлин Вудли) картечь, которую выпустит в лицо королю городского наркотрафика Рейнольдсу (Бен Фостер). Обручальное кольцо, знаете ли, не простое украшенье.

Про Ритчсона достаточно сказать, что он служил моделью для Беовульфа в фильме Роберта Земекиса (2007). Вот и здесь он врывается на экран в прологе (он же финал) как этакая помесь Беовульфа с Кинг-Конгом, чтобы скинуть с крыши небоскреба на капот кабриолета Рейнольдса труп продажного полицейского. Спойлер для слабонервных: копу он предварительно отстрелил ногу по ходу эпической дуэли в кабине лифта. А тот все пытался, пытался, да так и недопытался приставить ногу к остатку тела.

Подробнее — в материале «Ъ» «Блюз 200».