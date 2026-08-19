За кислоту ответит один

В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении главы сетевого издания «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги с особой жестокостью. На судебном заседании ему продлили арест до 30 января 2027 года. По версии следствия, в январе этого года он вместе с двумя сообщниками Эдуардом Сердюком и Ксенией Владимировой организовал покушение на убийство своей бывшей жены – женщину облили кислотой. Изначально обвиняемых было трое, но впоследствии Эдуард Сердюк ушел на СВО на стадии следствия, а Ксении Владимировой назначили принудительные меры медицинского характера. Николай Ермаков свою вину отрицает, заявляя о сфабрикованности дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела главы уральского сетевого издания «Ермак-Медиа» Николая Ермакова, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги с помощью серной кислоты (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга, сегодня на судебном заседании Николаю Ермакову была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу по 30 января 2027 года включительно. Сам обвиняемый выступал против данной меры пресечения из-за того, что в условиях следственного изолятора, по его словам, ему не могут провести необходимое оперативное вмешательство.

Согласно версии следствия, Николай Ермаков решил убить свою бывшую жену Алену Фоминых из-за личной неприязни. Чтобы исполнить задуманное, обвиняемый якобы привлек пособников – свою знакомую Ксению Владимирову, а она привлекла исполнителя — Эдуарда Сердюка.

Николай Ермаков якобы пообещал своей знакомой денежное вознаграждение и автомобиль, а в качестве аванса заплатил 5 тыс. руб.



Так, Ксения Владимирова, по версии следствия, передала непосредственному исполнителю ключ от подземного паркинга в доме, рассказала, во сколько потерпевшая уходит из дома. Утром 12 января исполнитель приехал к дому Алены Фоминых на бульваре Владимира Белоглазова в Екатеринбурге и зашел на парковку. Эдуард Сердюк плеснул токсичное химическое вещество, содержащее серную кислоту (которую ему дал Николай Ермаков), на Алену Фоминых, но не смог довести умысел до конца, так как она успела закрыть лицо руками, увидев, как исполнитель бежит к ней. Но ее лицо и тело пострадали. По данным свердловской прокуратуры, она получила тяжкий вред здоровью.

Вскоре суд арестовал и Николая Ермакова, и его пособников. На этапе следствия Эдуард Сердюк ушел на специальную военную операцию, а Ксению Владимирову признали невменяемой и назначили принудительные меры медицинского характера. Ранее заявлялось, что Сердюк и Владимирова были судимы за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере (ст. 228 УК РФ).

«Как можно класть в основу обвинения показания невменяемой? К тому же Сердюк на допросах говорил, что сделал это не из корыстных побуждений, а из личных мотивов»,— пытался доказать свою невиновность суду обвиняемый.

Николай Ермаков также заявил, что дело сфабриковано — с помощью него якобы покрывают убийство, совершенное одной из организованных преступных групп Екатеринбурга. По его словам, лидер неназванной ОПГ является братом его бывшей супруги Алены Фоминых, но подробности и обстоятельства не раскрыл. Сама потерпевшая заявляла СМИ, что причиной преступления могла послужить ревность, хотя пара давно не вместе. На судебном заседании присутствовала нынешняя жена Николая Ермакова с ребенком.

После продления меры пресечения рассмотрение уголовного дела по существу суд решил продолжить 2 сентября, поскольку Николай Ермаков не был вовремя уведомлен о проведении судебного заседания.

Артем Путилов