Путин попросил администрацию разобраться с чиновниками без амбиций

Президент Владимир Путин поручил своей администрации принять меры в отношении должностных лиц, которые игнорируют программу «Кадры для экономики будущего» или относятся к ней формально. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Программу разработали для высокопоставленных чиновников, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. «Уважаемые коллеги, это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. И те, кто ходил,... явно должны были оценить пользу от этой работы»,— подчеркнул Владимир Путин. Он поручил администрации проанализировать ситуацию с посещением программы. «Понимаете, если человек не ходит, неинтересно ему — никуда, значит, не стремится, амбиций нет»,— пояснил глава государства.

Заседание Совета в Кремле посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Программу «Кадры для экономики будущего» разработали по поручению президента и запустили летом 2026 года. За организацию отвечают правительство, Минтруда, СберУниверситет, РАНХиГС и АНО «Россия — страна возможностей».