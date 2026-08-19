Путин попросил администрацию разобраться с чиновниками без амбиций
Президент Владимир Путин поручил своей администрации принять меры в отношении должностных лиц, которые игнорируют программу «Кадры для экономики будущего» или относятся к ней формально. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Программу разработали для высокопоставленных чиновников, которые отвечают за кадровое обеспечение регионов и отраслей, за их адаптацию к технологическим изменениям. «Уважаемые коллеги, это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. И те, кто ходил,... явно должны были оценить пользу от этой работы»,— подчеркнул Владимир Путин. Он поручил администрации проанализировать ситуацию с посещением программы. «Понимаете, если человек не ходит, неинтересно ему — никуда, значит, не стремится, амбиций нет»,— пояснил глава государства.
Заседание Совета в Кремле посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года. Программу «Кадры для экономики будущего» разработали по поручению президента и запустили летом 2026 года. За организацию отвечают правительство, Минтруда, СберУниверситет, РАНХиГС и АНО «Россия — страна возможностей».
19 августа 2026 года президент Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, где обсуждается реализация плана структурных изменений в экономике России до 2030 года.
На этом заседании будет заслушан доклад вице-премьера Александра Новака, а глава Минфина Антон Силуанов представит информацию об обеспечении сбалансированности региональных бюджетов на 2026–2029 годы. Также вице-премьер Дмитрий Григоренко отчитается о работе с регионами по достижению целевых социальных показателей развития страны. План структурных изменений в экономике включает развитие рынка труда через создание современных рабочих мест и увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью, при этом на региональном уровне он должен учитывать экономическую динамику, состояние бюджетов и долговую нагрузку.
Ранее, в мае 2024 года, Владимир Путин подписал указ о целях национального развития до 2030 и 2036 годов, а в январе 2025 года правительство утвердило единый план по их достижению, включающий 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, а также отраслевые и региональные стратегии. Президент подчеркнул, что по 7 из 121 показателей в рамках достижения национальных целей развития России существует высокий риск неисполнения.