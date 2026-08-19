Паслер присудил премии 24 деятелям культуры Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о присуждении 24 представителям сферы культуры и искусства премий за выдающиеся достижения по итогам 2025 года. Размер премии составляет 200 тыс. руб. за проект, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В номинации «Музыкальное искусство» награды получили создатели концертной программы «Вдоль по линии Урала» (Уральский государственный академический русский народный хор) и русского фьюжн-проекта «Из варяг в греки» (Свердловская государственная детская филармония). Лауреатами в этом направлении стали семь человек.

Еще семь специалистов отмечены в номинации «Театральное искусство». Среди них — создатели спектакля «Август. Графство Осейдж» (Свердловский государственный академический театр драмы), оперы «Алиса в Зазеркалье» (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета) и хореографического спектакля «Улей» (Екатеринбургский театр современной хореографии).

В номинации «Кино» премию получили режиссер-постановщик и автор сценария Антон Бутаков, оператор-постановщик Артем Анисимов, актер Сергей Колесов и автор литературной основы фильма Ярослава Пулинович — за создание полнометражной картины «Бесконечный апрель».

В области литературы лауреатами стали Степан Недвига за книгу «Кадр за кадром», Евгений Иванов за работу «Несметная полка: книга литературных очерков об уральских писателях “послебажовского периода”» и Сергей Беляков за книгу «2 брата: Валентин Катаев и Евгений Петров на корабле советской истории».

Отдельную премию за значительный вклад в развитие культуры и искусства Свердловской области получил кинорежиссер Лев Ефимов.

Всего к конкурсному отбору были допущены 35 проектов. Премии губернатора Свердловской области за достижения в области литературы и искусства учреждены в 1996 году. За время их существования лауреатами стали более 600 человек.

Полина Бабинцева