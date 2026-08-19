Новак: доля дружественных стран во внешней торговле РФ превысила 80%

Доля дружественных России государств во внешнеторговом обороте страны достигла 84%. Параллельно продолжает расти доля расчетов в национальных валютах, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам вице-премьера, переориентация торговли на дружественные страны остается одним из ключевых элементов структурной перестройки внешнеэкономических связей России. Приведенные показатели учитывают результаты 2025 года и первого полугодия 2026 года.

Господин Новак также сообщил, что доля национальных валют во внешнеторговых расчетах достигла 89%. При этом на рубль приходится 56% таких операций. Таким образом, российские внешнеторговые расчеты продолжают смещаться от использования валют недружественных государств в сторону рубля и валют стран — торговых партнеров России.