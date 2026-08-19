Новак: доля дружественных стран во внешней торговле РФ превысила 80%
Доля дружественных России государств во внешнеторговом обороте страны достигла 84%. Параллельно продолжает расти доля расчетов в национальных валютах, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам вице-премьера, переориентация торговли на дружественные страны остается одним из ключевых элементов структурной перестройки внешнеэкономических связей России. Приведенные показатели учитывают результаты 2025 года и первого полугодия 2026 года.
Господин Новак также сообщил, что доля национальных валют во внешнеторговых расчетах достигла 89%. При этом на рубль приходится 56% таких операций. Таким образом, российские внешнеторговые расчеты продолжают смещаться от использования валют недружественных государств в сторону рубля и валют стран — торговых партнеров России.
В июне 2026 года вице-премьер Александр Новак заявлял, что благодаря выстраиванию партнерских отношений с дружественными странами Россия смогла сохранить импорт высокотехнологичной продукции. Он отметил, что Россия работает с этими странами над отраслями, способствующими дополнительному экономическому росту, и за четыре года инвестиции в экономику страны увеличились на 40%.
По данным Минэкономики России, в 2024 году доля импорта из стран Евросоюза сократилась до 33%, в то время как доля импорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросла до 43,6%. Федеральная таможенная служба сообщила, что к 2024 году доля готовых изделий и высокотехнологичной продукции в общем объеме импорта из стран Юго-Восточной Азии достигла 45%, что на 6,3 процентных пункта больше, чем в 2020 году. Среди высокотехнологичной продукции в Россию в основном поставляют электронные компоненты, вычислительную технику и машиностроительные изделия.