Путин назвал повышение инвестактивности основным условием экономического роста

Составлено ИИ-Ассистентъ

В августе 2026 года президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны составляет примерно 1% за 2026 год, а за первое полугодие ВВП вырос на 0,6%, увеличившись до 1,3% во втором квартале. Он также отметил, что план структурных изменений в экономике России до 2030 года уже реализуется и должен включать развитие рынка труда через создание современных рабочих мест, а также увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Указ о целях национального развития до 2030 и 2036 годов был подписан им в мае 2024 года, а единый план по их достижению правительство утвердило в январе 2025 года.

В июне 2026 года Владимир Путин подчеркнул, что для возвращения к устойчивым темпам экономического роста с 2027 года необходимо запустить новый инвестиционный цикл. Он заявил, что инвестиционная пауза в стране отсутствует, хотя бизнес ведет себя более осторожно, но инвестиционный процесс продолжается. Несмотря на это, инвестиции в основной капитал в России сократились на 2,3% в реальном выражении в 2025 году, после роста на 8,4% в 2024 году и 9,8% в 2023 году, что стало первым сокращением за пять лет.

По итогам 2025 года экономика завершила год с ростом ВВП около 1%, однако динамика внутри года больше походила на стагнацию, а инвестиционная активность замедлилась. Замедление темпов экономического развития России в 2025 году, когда прирост ВВП составил не более 0,5–1%, в отличие от 4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, было обусловлено тем, что высокая ключевая ставка ограничивала возможности бизнеса к капиталовложениям.