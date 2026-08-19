Путин: критических последствий от атак ВСУ на объекты России нет
Президент России Владимир Путин заявил, что террористические атаки украинских вооруженных сил на объекты промышленности и инфраструктуры в России наносят вред. Однако критических последствий для экономики страны нет, добавил он.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, и видим, и знаем»,— сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Господин Путин призвал укреплять суверенитет страны и повышать эффективность как в оборонной, так и в социально-экономической сферах для обеспечения стабильного развития России в условиях внешних вызовов.
Ранее Владимир Путин отмечал, что украинские военные наносят удары с целью вызвать раскол в российском обществе и подорвать ситуацию на фронте, однако это не меняет общей обстановки. Президент добавил, что ответные меры России будут зеркальными и значительно мощнее, из-за чего противник ощутит их нарастающий масштаб.
В июне 2026 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Минобороны свести к нулю последствия атак ВСУ по российской инфраструктуре, подчеркнув, что Киев использует тактику ударов по гражданским объектам для создания проблем с энергоресурсами и воздействия на туристический сезон. Также в июне 2026 года Владимир Путин поручил существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО и постоянно совершенствовать их, учитывая используемые противником новые беспилотные летательные аппараты. Он отметил, что основная задача — защита людей, гражданского населения и минимизация ущерба для экономики, а все поврежденные объекты быстро восстанавливаются.