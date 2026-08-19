Путин: критических последствий от атак ВСУ на объекты России нет

Президент России Владимир Путин заявил, что террористические атаки украинских вооруженных сил на объекты промышленности и инфраструктуры в России наносят вред. Однако критических последствий для экономики страны нет, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем, и видим, и знаем»,— сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Господин Путин призвал укреплять суверенитет страны и повышать эффективность как в оборонной, так и в социально-экономической сферах для обеспечения стабильного развития России в условиях внешних вызовов.

Ранее Владимир Путин отмечал, что украинские военные наносят удары с целью вызвать раскол в российском обществе и подорвать ситуацию на фронте, однако это не меняет общей обстановки. Президент добавил, что ответные меры России будут зеркальными и значительно мощнее, из-за чего противник ощутит их нарастающий масштаб.