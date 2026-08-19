Путин назвал динамику экономики России «скромной, но позитивной»
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2026 году составляет примерно 1%.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Господин Путин отметил, что за первое полугодие ВВП вырос на 0,6%, а во втором квартале темпы роста увеличились до 1,3%. Он подчеркнул, что экономическая динамика в целом «скромная, но позитивная». При этом на темпы влияют различные факторы, включая внешнее давление и террористические атаки на промышленные и инфраструктурные объекты. Несмотря на это, по словам президента, критических последствий таких атак нет, однако они наносят определённый вред.
Глава государства обратил внимание на необходимость повышения суверенитета России как в оборонной сфере и сфере безопасности, так и в социально-экономической. Он также отметил, что инвестиции в основной капитал за период с 2019 по 2024 год выросли более чем на 40%, в основном благодаря крупным экспортно ориентированным проектам.
Владимир Путин подчеркнул важность реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, отметив, что этот процесс должен проходить ритмично с постоянным анализом результатов, в том числе в разрезе регионов. Цель таких изменений — качественное и интенсивное развитие, создание современных рабочих мест и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.
В июле 2026 года Президент России Владимир Путин заявил, что состояние российской экономики остаётся устойчивым, несмотря на ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, отметив, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не могут повлиять на общую экономическую динамику. Он подчеркнул, что экономику России необходимо ориентировать на долгосрочные цели, и важнейшая задача — запустить новый инвестиционный цикл и стимулировать структурные изменения в отечественной экономике.
Ранее, в мае 2026 года, Владимир Путин отмечал, что последние меры правительства в экономике начали давать положительный результат, и поручил правительству закреплять эту динамику, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым. Однако, согласно данным Минэкономики, прогноз роста ВВП на 2026 год был снижен с 1,3% до 0,4%.
В феврале 2026 года Владимир Путин назвал замедление роста ВВП в 2025 году, который составил 1%, «рукотворным», объяснив это целенаправленными действиями по снижению инфляции. Он также отметил ускорение инфляции до 6,4% в начале 2026 года, что связано с перенастройкой налоговой системы, включая повышение НДС.