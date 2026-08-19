Путин назвал динамику экономики России «скромной, но позитивной»

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2026 году составляет примерно 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и председатель правительства России Михаил Мишустин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Путин отметил, что за первое полугодие ВВП вырос на 0,6%, а во втором квартале темпы роста увеличились до 1,3%. Он подчеркнул, что экономическая динамика в целом «скромная, но позитивная». При этом на темпы влияют различные факторы, включая внешнее давление и террористические атаки на промышленные и инфраструктурные объекты. Несмотря на это, по словам президента, критических последствий таких атак нет, однако они наносят определённый вред.

Глава государства обратил внимание на необходимость повышения суверенитета России как в оборонной сфере и сфере безопасности, так и в социально-экономической. Он также отметил, что инвестиции в основной капитал за период с 2019 по 2024 год выросли более чем на 40%, в основном благодаря крупным экспортно ориентированным проектам.

Владимир Путин подчеркнул важность реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, отметив, что этот процесс должен проходить ритмично с постоянным анализом результатов, в том числе в разрезе регионов. Цель таких изменений — качественное и интенсивное развитие, создание современных рабочих мест и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.