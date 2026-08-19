В Воронеже самая дешевая аренда квартир среди городов-миллионников

Аналитический центр «Авито Недвижимости» измерил среднюю ставку долгосрочной аренды в Воронеже. В июле она составила 23,4 тыс. руб. в месяц — самый низкий показатель среди всех 16 городов-миллионников, представленных в исследовании, которым поделились с «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для сравнения: в Екатеринбурге ставка составляет 31,7 тыс. рублей, в Казани — 34,8 тыс., в Нижнем Новгороде — 34,6 тыс., а в среднем по России — 31,6 тыс. За месяц воронежская ставка выросла на 2%, что укладывается в сезонную динамику. В годовом выражении она, напротив, скорректировалась на 3% вниз — снимать жилье на длительный срок сейчас дешевле, чем летом 2025 года.

На рынке, отмечают аналитики, наблюдается и рост спроса на долгосрочную аренду. В июле этого года число запросов от арендаторов увеличилось на 20% по сравнению с июнем. Динамика города оказалась значительно выше среднероссийской (+12%) и позволила Воронежу войти в число лидеров рейтинга, уступив лишь Саратову (+28%), Кирову (+26%), Томску и Барнаулу (+23%).

Предложение также расширяется: за месяц объем доступных квартир вырос на 2%. На годовом горизонте наиболее заметно прибавили компактные форматы — студий стало больше на 66%, однокомнатных квартир — на 25%, двухкомнатных — на 5%.

Воронеж остается одним из самых комфортных городов-миллионников для аренды напрямую у собственников: доля объектов без комиссии достигла 69% (+3% за год). Это третий показатель среди крупных городов после Краснодара (88%) и Челябинска (72%). Спрос движется в том же направлении — 67% запросов приходится на аренду без посредников (при среднероссийском уровне 58%).

Как отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, в августе рынок традиционно входит в период высокой активности. Тем, кто планирует переезд, лучше начинать поиск в первой половине месяца, когда выбор шире, а ставки еще не пошли вверх. При этом в июле интерес к объявлениям от собственников вырос на 12%, а к объектам с участием агентов — на 17%, что, по мнению эксперта, связано с быстрым уходом ликвидных вариантов без комиссии.

За последние три года стоимость квартир в Воронеже росла как на первичном, так и на вторичном рынках. В зависимости от возраста жилья и его класса ценник вырос на 31,6–55,5%, говорится в другом исследовании «Авито Недвижимость».

Анна Швечикова