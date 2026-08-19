Умерла режиссер кукольных мультфильмов про муми-троллей и Незнайку Нина Шорина

Советская и российская актриса, режиссер и сценарист Нина Шорина умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Нина Шорина родилась в марте 1943 года в Москве. Училась на актерском факультете ВГИКа, окончила режиссерский факультет этого университета. С детства снималась в кино. Ее дебютом стала роль Нюры в приключенческом фильме «Огни на реке» (1953). Она также сыграла в фильмах «Первое свидание», «Морской охотник», «А если это любовь?», «Своя голова на плечах».

Среди режиссерских работ Нины Шориной — кукольные мультфильмы «Муми-тролль и комета», «Муми-тролль и комета: Путь домой», «Незнайка в Солнечном городе», «Недобрая Ладо», «Сказка об очень высоком человеке», «Пудель» и другие. В 1999 году режиссер сняла фильм «Переводы с восточного».