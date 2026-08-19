ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 13,7% в августе

Инфляционные ожидания российских граждан в августе снизились до 13,7% против 14,7% в июле. Такие данные получил «инФОМ» по итогам опроса, проведенного по заказу Банка России.

Наблюдаемая инфляция за месяц снизилась с 15,1% до 14,3%. Годовая инфляция, которую россияне ожидают через пять лет, выросла с 11,2% в июле до 12,4% в августе.

Среди респондентов с накоплениями уровень ожидаемой инфляции снизился до 12% против 13% месяцем ранее. В группе без сбережений этот показатель упал до 15% после роста до 16,5% в июле.