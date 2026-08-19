Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары по критически важной инфраструктуре, включая энергообъекты, создают проблемы для России, что отметил Владимир Путин 28 июня 2026 года. В этот же день он поручил ускорить производство средств ПВО, чтобы защитить гражданское население и минимизировать ущерб экономике и промышленности.

Ранее, 23 июня 2026 года, президент Владимир Путин поручил правительству и Минобороны свести к нулю последствия атак со стороны ВСУ по российской инфраструктуре. Он также заявил 12 июня 2026 года, что, хотя атаки ВСУ наносят ущерб российской экономике, они не могут создать «серьезных проблем» из-за её быстрого восстановления.

До этого, 11 июля 2025 года, Владимир Путин уже поручал разработать программу комплексного восстановления пострадавших от обстрелов ВСУ районов Белгородской, Брянской и Курской областей. В конце мая 2025 года аналогичное поручение было дано Минэкономики для подготовки программы восстановления тех же приграничных районов.