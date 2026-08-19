Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин о росте экономики, поддержке регионов и новом инвестиционном цикле

Путин: террористические атаки сказываются на темпах роста в России

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства оценил текущую экономическую ситуацию в стране, обозначил основные факторы, влияющие на темпы роста, и поставил задачи по поддержке регионов, восстановлению поврежденной инфраструктуры и внедрению современных технологий. Главные заявления — в материале «Ъ».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Динамика экономики

  • Прирост ВВП в 2026 году находится на уровне около 1%. В первом полугодии ВВП вырос на 0,6%, во втором квартале — на 1,3%.
  • Дефицит консолидированного бюджета России составляет 160 млрд руб.
  • Многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача — запустить новый цикл.
  • Роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта особенно важны с учетом дефицита кадров в нескольких отраслях экономики.

Атаки ВСУ

  • Внешнее давление и террористические атаки сказываются на темпах экономического роста в России.
  • Атаки ВСУ на объекты в России наносят ущерб, однако критических последствий от них нет.
  • Торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на атаки ВСУ.
  • Поврежденные логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе при поддержке государства.

Поддержка регионов

  • Каждый министр и вице-премьер должен сотрудничать с регионами, поскольку отдельные направления там проседают.
  • Треть всего госдолга регионов России, по данным на начало августа, приходится на коммерческие кредиты.
  • Россия выделяет большие средства на национальные проекты, и они должны выполняться в установленные сроки.
  • По предложению «Единой России» региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку.
  • Срок погашения бюджетных кредитов перенесен за пределы 2030 года. Это позволит регионам сэкономить около 100 млрд руб.
  • Необходимо помочь регионам, где бюджетная ситуация наиболее сложная. В 2026 году они получат еще не менее 100 млрд руб.

Поручения

  • Запустить во всех регионах электронную оценку учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов.
  • Нарастить усилия по применению современных технологий в социальной сфере.
  • Распределить дополнительно 100 млрд руб. в распоряжение регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией.
  • Принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.

Мария Ежовкина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд