Путин о росте экономики, поддержке регионов и новом инвестиционном цикле
Путин: террористические атаки сказываются на темпах роста в России
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства оценил текущую экономическую ситуацию в стране, обозначил основные факторы, влияющие на темпы роста, и поставил задачи по поддержке регионов, восстановлению поврежденной инфраструктуры и внедрению современных технологий. Главные заявления — в материале «Ъ».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Динамика экономики
- Прирост ВВП в 2026 году находится на уровне около 1%. В первом полугодии ВВП вырос на 0,6%, во втором квартале — на 1,3%.
- Дефицит консолидированного бюджета России составляет 160 млрд руб.
- Многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача — запустить новый цикл.
- Роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта особенно важны с учетом дефицита кадров в нескольких отраслях экономики.
Атаки ВСУ
- Внешнее давление и террористические атаки сказываются на темпах экономического роста в России.
- Атаки ВСУ на объекты в России наносят ущерб, однако критических последствий от них нет.
- Торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на атаки ВСУ.
- Поврежденные логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе при поддержке государства.
Поддержка регионов
- Каждый министр и вице-премьер должен сотрудничать с регионами, поскольку отдельные направления там проседают.
- Треть всего госдолга регионов России, по данным на начало августа, приходится на коммерческие кредиты.
- Россия выделяет большие средства на национальные проекты, и они должны выполняться в установленные сроки.
- По предложению «Единой России» региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку.
- Срок погашения бюджетных кредитов перенесен за пределы 2030 года. Это позволит регионам сэкономить около 100 млрд руб.
- Необходимо помочь регионам, где бюджетная ситуация наиболее сложная. В 2026 году они получат еще не менее 100 млрд руб.
Поручения
- Запустить во всех регионах электронную оценку учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов.
- Нарастить усилия по применению современных технологий в социальной сфере.
- Распределить дополнительно 100 млрд руб. в распоряжение регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией.
- Принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.