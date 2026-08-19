Путин о росте экономики, поддержке регионов и новом инвестиционном цикле

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства оценил текущую экономическую ситуацию в стране, обозначил основные факторы, влияющие на темпы роста, и поставил задачи по поддержке регионов, восстановлению поврежденной инфраструктуры и внедрению современных технологий. Главные заявления — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Динамика экономики Прирост ВВП в 2026 году находится на уровне около 1%. В первом полугодии ВВП вырос на 0,6%, во втором квартале — на 1,3%.

Дефицит консолидированного бюджета России составляет 160 млрд руб.

Многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача — запустить новый цикл.

Роботизация и внедрение технологий искусственного интеллекта особенно важны с учетом дефицита кадров в нескольких отраслях экономики.

Атаки ВСУ Внешнее давление и террористические атаки сказываются на темпах экономического роста в России.

Атаки ВСУ на объекты в России наносят ущерб, однако критических последствий от них нет.

Торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво, несмотря на атаки ВСУ.

Поврежденные логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе при поддержке государства.

Поддержка регионов Каждый министр и вице-премьер должен сотрудничать с регионами, поскольку отдельные направления там проседают.

Треть всего госдолга регионов России, по данным на начало августа, приходится на коммерческие кредиты.

Россия выделяет большие средства на национальные проекты, и они должны выполняться в установленные сроки.

По предложению «Единой России» региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку.

Срок погашения бюджетных кредитов перенесен за пределы 2030 года. Это позволит регионам сэкономить около 100 млрд руб.

Необходимо помочь регионам, где бюджетная ситуация наиболее сложная. В 2026 году они получат еще не менее 100 млрд руб.

Поручения Запустить во всех регионах электронную оценку учреждений, которую граждане могли бы выставлять со смартфонов.

Нарастить усилия по применению современных технологий в социальной сфере.

Распределить дополнительно 100 млрд руб. в распоряжение регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией.

Принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов.

Мария Ежовкина