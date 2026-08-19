Mattel выпустила куклу в образе Мэрилин Монро к 100-летию актрисы

Американская компания Mattel выпустила куклу Барби в образе Мэрилин Монро к столетию со дня рождения актрисы. Внешний вид игрушки вдохновлен нарядом из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mattel Фото: Mattel

В знаменитой сцене актриса исполнила песню Diamonds Are a Girl's Best Friend. На ней было платье цвета фуксии с большим бантом на спине и бриллиантовое ожерелье.

«Барби в эффектных перчатках в тон платью и с россыпью «бриллиантов» отдает дань уважения легенде, которая будет сиять вечно»,— сообщили на сайте компании.

Новая кукла стоит $81. Это не первая серия Барби, вдохновленная Мэрилин Монро. В 1997-2002 годах Mattel также выпускала куклы в образах из фильмов «Зуд седьмого года», «Как выйти замуж за миллионера», а также «Принц и танцовщица».

Мэрилин Монро умерла в 1962 году в возрасте 36 лет. Вероятной причиной смерти психиатрическая группа назвала самоубийство. Впоследствии это подтвердила прокуратура Лос-Анджелеса. В ведомстве уточнили, что признаков насильственной смерти не было обнаружено.