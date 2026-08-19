В МИД России поддержали свободный проход через Ормузский пролив

Россия рассчитывает, что проход через Ормузский пролив останется свободным. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.

«Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива»,— сказал господин Борисенко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, российская сторона надеется, что ситуация в проливе нормализуется и любое коммерческое судно будет проходить через него без препятствий.

Ситуация в Ормузском проливе обострилась после 8 июля, когда Иран и США нарушили перемирие. Иран объявил о закрытии морского коридора, а США возобновили блокаду иранских портов. Обе стороны конфликта утверждают, что именно они контролируют пролив.