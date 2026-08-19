В МИД России поддержали свободный проход через Ормузский пролив
Россия рассчитывает, что проход через Ормузский пролив останется свободным. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
«Россия исходит из того, что проходы через все морские артерии, которые служат для международного судоходства, должны быть свободными. Мы исходим из того, что так же будет и в отношении Ормузского пролива»,— сказал господин Борисенко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, российская сторона надеется, что ситуация в проливе нормализуется и любое коммерческое судно будет проходить через него без препятствий.
Ситуация в Ормузском проливе обострилась после 8 июля, когда Иран и США нарушили перемирие. Иран объявил о закрытии морского коридора, а США возобновили блокаду иранских портов. Обе стороны конфликта утверждают, что именно они контролируют пролив.
Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко также заявил, что Россия рассчитывает на выполнение меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня 2026 года, в части свободы судоходства в Ормузском проливе.
Позднее, 28 июня 2026 года, вооруженные силы США обвинили Иран в атаке на коммерческое судно в районе Ормузского пролива, после чего американская сторона нанесла ответные удары по иранскому острову Кешм и объектам в городе Сирик.
В свою очередь, 13 августа 2026 года представитель Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Зольфагари заявил, что ни одно коммерческое судно или нефтяной танкер не может безопасно пересечь Ормузский пролив без разрешения и надзора Ирана. США ожидают скорого подписания сделки между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе. В рамках предполагаемой сделки Тегеран согласился не взимать плату за проход, но, вероятно, добился права контролировать входящие в пролив суда.