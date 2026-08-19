На вкус и цвет

Мы привыкли к тому, что слова «яркий» и «повседневный» несовместимы, но тренды этого года активно разрушают стереотип. Устав от деликатности (читать — бледности), визажисты решили дать нам разгуляться и стали активно использовать цветные акценты в макияже. Разбираемся, как применять новомодные фишки самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Marc Jacobs beauty

Фото: @marcjacobsbeauty Marc Jacobs beauty

Фото: @marcjacobsbeauty

Нас уже не удивляют блестки, узоры и разноцветные тени — в конце концов, мы пережили не один сезон сериала «Эйфория», который в свое время произвел революцию в бьюти-мире. Так что же случилось теперь? Изменение в восприятии макияжа получило еще один виток: косметика стала не только способом дополнить стиль и подчеркнуть индивидуальность, но и инструментом поднятия настроения или выражения эмоций. Психологи трубят в один голос: взмахи кисточки на лице вместо холста — форма арт-терапии, которая заряжает на весь день, позволяет отвести душу и придает уверенности. Ученые тоже рассматривают макияж в этом ключе: есть исследования, утверждающие, что фронтальная асимметрия мозга, связанная с положительными эмоциями, возникает в ответ на использование косметических продуктов.

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В этой связи обращение к цветам в макияже неудивительно, ведь яркие пигменты радуют глаз, особенно на фоне пресыщенности нюдом и пастельными тонами. Максимализм снова в моде, а правила игры намеренно разрушаются — больше никаких строгих контуров, плавной растушевки и выверенных границ. К примеру, на показах Schiaparelli spring/summer ’26, Anna Sui spring/summer ’26, Marc Jacobs autumn/winter ’26, Eckhaus Latta autumn/winter ’26 модели разгуливали с голубыми тенями, на шоу Balenciaga Fall/Winter 2026 — и вовсе с фиолетовыми в сочетании с ярко-розовыми румянами.

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То, что раньше назвали бы антитрендом, становится новой нормой: чем разноцветнее, тем лучше. Среди пестрого соцветия лидером является лавандовый — подлинный хит года, примерить который успели Рианна, Сабрина Карпентер, Зара Ларссон. В отличие от многих ярких цветов, лаванда умеет подстраиваться под внешность. На карих глазах она смотрится теплее, голубые делает выразительнее, с зелеными создает красивый контраст. А главное, нейтрализует желтизну подтонов кожи, давая эффект сияющей, отдохнувшей кожи, поэтому многие выбирают пудру для бейкинга и румяна все того же лавандового цвета.

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Вдохновения пока недостаточно? Тогда делимся идеями, как использовать цвета в макияже.

Акцент у внутреннего уголка глаза. Самый простой вариант для тех, кто боится покрывать все веко сразу. Просто нанесите любой оттенок на внутренний уголок глаза и мягко растушуйте к линии роста ресниц. Можно проделать то же самое с внешней частью — таким образом в середине останется пустое пространство. Его лучше заполнить блестками или оставить пустым. Образ получится стильным, но неперегруженным. Цветные стрелки. Пастельные подводки моментально приковывают внимание, а в сочетании с минимальным макияжем губ выглядят не слишком броско. Если с цветным лайнером глаза кажутся недостаточно выразительными, пройдитесь по ресничному контуру черным или слегка затемните внешний уголок глаза коричневыми тенями. Техника «акварели». Тут все просто: веко заполняется цветом, но при этом продукт растушевывается максимально мягко (с помощью пушистой кисти или подушечек пальцев), создавая эффект невесомого, полупрозрачного покрытия. Ярко, но не слишком насыщенно — подобное решение вполне пригодно для повседневной носки. Разноцветные тени отлично подходят для «ленивых», потому что не требуют активного макияжа губ, лица или использования туши. Они самодостаточны и приковывают внимание в одиночку. Впрочем, как мы уже выяснили, правила в макияже давно отменили — если яркости не хватает, есть шанс переборщить и остаться в тренде! Смело вооружайтесь румянами, хайлайтерами, карандашами для губ разных цветов — и творите. Мы ведь художники, мы так видим.

София Балаян