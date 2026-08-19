Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kathy Willens / AP Фото: Kathy Willens / AP

По данным Института музейных и библиотечных услуг, в Соединенных Штатах Америки насчитывается более 35 тыс. действующих музеев. Логично, что именно американские эксперты выбирают на сайте Art News из них 30 лучших в США.

Тридцатый, по мнению знатоков, Балтиморский музей искусств существует с начала XX века и обладает коллекцией из более чем 1,2 тыс. работ Анри Матисса. Двадцать девятый — Музей искусств Сиэтла: десятки работ Александра Колдера из «Коллекции семьи Ширли», а также шедевры Марка Ротко, Альберто Джакометти и Джоан Митчелл. Двадцать восьмой — Музей изящных искусств Хьюстона, основанный в 1900 году. Объект из трех основных зданий, самое новое из которых — Nancy and Rich Kinder Building для современного искусства — было завершено в 2020 году. Есть также две пристройки к основному сооружению — работа знаменитого архитектора Людвига Миса ван дер Роэ. Это его единственное музейное здание в США.

Двадцать четвертый — Художественная галерея в Нью-Хейвене, Коннектикут. Это первый университетский художественный музей Америки, он основан в 1832 году. Сегодня там насчитывается более 300 тыс. работ. При этом 50 тыс. из них на бумаге — от эпохи Возрождения до наших дней. А вот совсем недавно образованный Музей американского искусства Кристал-Бриджес в городке Бентонвилль, штат Арканзас, — на двадцатой позиции. Его основала в 2011-м коллекционер-наследница Walmart Элис Уолтон, «чтобы отпраздновать американский дух в месте, объединяющем силу искусства с красотой природы». Там есть три тысячи произведений: работы Луиз Буржуа, Энни Лейбовиц, KAWS и Марины Абрамович.

Удивительно, но только на девятнадцатую позицию эксперты ставят музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, хотя это классика современной музейной архитектуры. Спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом, этот музей нарушил привычный образ учреждения визуальной культуры, предпочитая медленный подъем по винтовой лестнице, которая предлагает совершенно иной опыт просмотра. Тем более примечательно, что Гуггенхайм в целом функционирует как традиционный музей с коллекцией из 8 тыс. предметов с конца XIX века до наших дней.

Дмитрий Буткевич