Почти тысячу разрешений на работу такси приостановили в Воронежской области

В 2026 году министерство промышленности и транспорта Воронежской области приостановило почти 1 тыс. разрешений на работу автомобилей такси после выявления нарушений обязательных требований. По состоянию на 17 августа 501 такси возобновило деятельность после устранения нарушений, 179 разрешений аннулировали окончательно, а по 299 случаям перевозчики продолжают работу. Об этом на оперативном совещании в облправительстве проинформировал министр промышленности и транспорта региона Сергей Хлызов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Хлызов уточнил, что средний срок устранения нарушений составляет семь дней.

«Это говорит о том, что владельцы такси оперативно реагируют на наши предписания», — подчеркнул министр.

В списке нарушений, которые отслеживает министерство:

определенная цветовая схема легкового такси или наличие опознавательного оранжевого фонаря на крыше авто;

обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров;

проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей.

По данным министерства, в региональном реестре такси к 1 августа 2026-го содержалась информация о более чем 10,1 тыс. авто. До конца года ожидается пополнение реестра еще примерно на 3 тыс. машин. Рост числа заявлений в ведомстве связывают с увеличением списка локализованных автомобилей, которые допущены к работе в такси.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что воронежские власти ведут работу с импортными поставщиками для улучшения логистики и оперативности завоза самых популярных марок автомобильного топлива. Мониторинг рынка показал, что к вечеру понедельника, 17 августа, приходилось говорить о снижении показателя наличия бензина на АЗС до 25–30% заправок.

Денис Данилов