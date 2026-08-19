На трассе в Алапаевском районе ввели реверсивное движение из-за смертельного ДТП

На 103-м км автодороги «Н.Павловское — Петрокаменское — Алапаевск» в Алапаевском районе (Свердловская область) организовано реверсивное движение после смертельного ДТП. На месте работают регулировщики, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при движении в условиях дождя не справился с управлением и съехал с дороги. В результате он оказался зажат в деформированном салоне автомобиля и от полученных травм скончался на месте.

«Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, а также иные экстренные службы. Назначено проведение расследования»,— сообщили в ГИБДД.

Полина Бабинцева