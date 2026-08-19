Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор блогеру Шабутдинову

Апелляционная инстанция Московского городского суда удовлетворила ходатайство прокурора и отложила слушание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор известному блогеру, основателю компании «Лайк Центр» Аязу Шабутдинову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аяз Шабутдинов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Аяз Шабутдинов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Представитель гособвинения объяснил свою просьбу тем, что фигурант не был вовремя извещен о дате судебного заседания. Теперь оно состоится 10 августа.

С жалобами на приговор обратились защитники господина Шабутдинова, которые добиваются смягчения срока наказания, а также потерпевшие — они просят, чтобы фигурант выплатил им больше средств в качестве возмещения ущерба.

Адвокат господина Шабутдинова Калой Ахильгов заявил, что «большинство потерпевших письменно заявили, что больше претензий не имеют».

В октябре 2025 года Пресненский районный суд Москвы назначил господину Шабутдинову семь лет колонии общего режима, штраф 5 млн руб., также частично были удовлетворены иски потерпевших.

По версии следствия, господин Шабутдинов продавал гражданам образовательные курсы, которые, по их мнению, не приносили обещанных результатов. По делу проходили 113 потерпевших, причиненный им ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 млн руб. Сначала фигурант не признавал вину, но перед началом прений все же согласился с обвинением.

Ефим Брянцев