Американский С-17 вернулся в Новую Зеландию из-за запуска космической ракеты России

Американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster был вынужден прервать рейс из Новой Зеландии в Антарктиду и вернуться в аэропорт Крайстчерча из-за предупреждения о запуске российской космической ракеты. Об этом заявил глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Воздушное судно вылетело из Крайстчерча около 9:00 по местному времени и направлялось к станции Мак-Мердо. Через два часа самолет развернулся над Южным океаном из-за сообщения о потенциально опасной космической активности, передает новозеландская газета The Post.

Управление гражданской авиации Новой Зеландии сообщило о получении уведомления о планируемом запуске ракеты от российского Центра управления воздушным движением. Несмотря на предупреждение экипажу С-17, воздушное пространство официально не закрывали: решение о полете в этой зоне принимали сами операторы.