Россия и Грузия нарастили торговый оборот почти на 21% в 2026 году

С января по июль текущего года торговый оборот между Грузией и РФ достиг $1,8 млрд., что на 20,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии Geostat.

По этому показателю РФ по-прежнему занимает второе место среди всех внешнеторговых партнеров Грузии (с долей 11,7%), уступая лишь Турции, и первое место — по импорту грузинской продукции.

В текущем году Грузия импортировала из РФ товары стоимостью $1,39 млрд., экспортировала — на $437,5 млн.

Доля России в общем импорте Грузии составляет 13,2%, а в экспорте — 8,6%.

За весь 2025 год объем товарооборота между двумя государствами в денежном выражении составил $1,93 млрд.

Георгий Двали, Тбилиси