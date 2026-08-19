Россия и Грузия нарастили торговый оборот почти на 21% в 2026 году
С января по июль текущего года торговый оборот между Грузией и РФ достиг $1,8 млрд., что на 20,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это следует из данных Национальной службы статистики Грузии Geostat.
По этому показателю РФ по-прежнему занимает второе место среди всех внешнеторговых партнеров Грузии (с долей 11,7%), уступая лишь Турции, и первое место — по импорту грузинской продукции.
В текущем году Грузия импортировала из РФ товары стоимостью $1,39 млрд., экспортировала — на $437,5 млн.
Доля России в общем импорте Грузии составляет 13,2%, а в экспорте — 8,6%.
За весь 2025 год объем товарооборота между двумя государствами в денежном выражении составил $1,93 млрд.
По данным Национального статистического управления Грузии (Geostat), в первом квартале 2026 года российские туристы принесли грузинской экономике $124,3 млн, что ставит их на первое место по этому показателю, хотя и означает сокращение доходов на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Национальная администрация туризма Грузии сообщила, что в 2025 году Грузию посетили 7,8 млн иностранных туристов, из них 1,6 млн — россияне, а совокупные доходы от туризма составили $4,7 млрд.
Россия оставалась главным рынком для грузинской винной продукции в январе 2026 года, несмотря на общее снижение экспорта вина из Грузии. В январе 2026 года Грузия экспортировала в Россию 2 968 106 литров вина на сумму $8 млн, что на $1,1 млн больше, чем в январе 2025 года.
В целом, в 2025 году Грузия экспортировала 49,5 тыс. литров вина на общую сумму $144,8 млн, что меньше показателя 2024 года, когда было экспортировано 60,3 тыс. литров на $173,7 млн. Сокращение общего объема экспорта грузинского вина практически полностью вызвано падением поставок в Россию из-за резкого увеличения акцизов на вино в РФ.