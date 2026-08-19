Суд отменил решение Роспатента об отказе признать бренд «Самокат» общеизвестным

Суд по интеллектуальным правам признал незаконным решение Роспатента, который отказался присвоить бренду «Самокат» статус общеизвестного в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Заявление подала компания-владелец «Самоката» — ООО «Умный ритейл».

В декабре 2024 года компания попросила Роспатент признать обозначение в виде белого слова «Самокат» на розовом фоне общеизвестным для двух услуг — «доставка продуктов питания» и «услуги по розничной продаже продуктов питания через мобильное приложение». «Умный ритейл» пояснил, что в 2017 году он первым запустил в стране сервис быстрой доставки от 15 минут с использованием модели «дарксторов». При этом для более быстрой доставки заказы формируют в специальных центрах, которые находятся в каждом районе работы сервиса.

Компания-владелец «Самоката» предоставила информацию о рекламных кампаниях, количестве заказов и объеме продаж, упоминаниях в СМИ и результатах соцопроса. Однако Роспатент отказался признавать обозначение общеизвестным. По версии ведомства, компания представлена не на всей территории России — из 89 субъектов «Умный ритейл» присутствует в 53. Кроме того, Роспатент посчитал результаты опроса недостаточными, чтобы признать уровень известности «Самоката» общеизвестным. «Умный ритейл» обратился в суд в марте 2026 года.