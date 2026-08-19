В Петербурге призвали не посещать парки из-за надвигающегося шторма

Власти Санкт-Петербурга призвали жителей отказаться от прогулок в парках из-за надвигающегося штормового ветра. Коммунальные службы города перешли в режим повышенной готовности.

«Если скорость его порывов будет достигать опасных значений, комитет по благоустройству закроет сады, имеющие ограждения»,— добавили в городской администрации (цитата по «Интерфаксу»).

Администрация музея-заповедника «Петергоф» предупредила о закрытии для посетителей Нижнего парка, Островов, парков Александрия и Ораниенбаум из-за непогоды. При этом продолжают работать Верхний сад, Большой петергофский дворец, Особая кладовая, Церковный корпус, Дворцовая телеграфная станция и Новая ферма. Большой Меншиковский дворец могут посетить только заказные группы.

В Петербурге с начала дня выпала треть месячной нормы осадков, а до конца суток ожидается еще около 20 мм дождя, сообщил городской Водоканал. Система водоотведения работает в режиме максимальной нагрузки. Больше всего осадков выпало в Колпинском районе (31,09 мм), Пушкинском (29,81 мм), Красносельском (26,91 мм) и Петродворцовом (25,08 мм).