ФАС возбудила дело о продаже дженерика до истечения срока патента на оригинал

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Гротекс», которая до истечения срока действия патента на оригинальный препарат ввела в оборот дженерик — копию уже существующего лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В публикации отмечается, что в ФАС обратилась компания «Берингер Ингельхайм», которая владеет патентом на действующее вещество Эмпаглифлозин. Компания использует его в производстве препарата для лечения сахарного диабета «Джардинс». Срок действия патента на лекарство истекает в ноябре 2029 года.

По данным ФАС, «Гротекс» ввел в оборот препарат «Эмфорикс» с тем же действующим веществом до истечения срока действия патента на оригинал. При этом компания не получила согласие патентообладателя на выпуск лекарства. Комиссия ФАС проверит, соответствуют ли действия «Гротекс» нормам закона о защите конкуренции.