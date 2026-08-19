Около 100 человек погибли при обвале на золотом руднике в Камеруне

До 100 человек погибли при обрушении золотого рудника на границе Камеруна и Центрально-Африканской Республики (ЦАР), которое произошло вечером 18 августа. Об этом пишет издание CameroonOnline.

Радиостанция RFI со ссылкой на местные власти сообщает, что число жертв уже превысило 100 человек. Из-под завалов, уточняет радиостанция, извлекли 107 тел. Источники AFP при этом говорят о 40 погибших при обрушении.

Омбудсмен ЦАР Лоран Нгон-Баба заявил агентству, что властям на данном этапе сложно установить официальное число жертв. На месте происшествия продолжаются спасательные работы. По словам одного из шахтеров, под завалами еще могут находиться сотрудники рудника. Причины ЧП пока неизвестны.