Строители причалили в суде

В Москве начался процесс над бывшими первым замгендиректора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Минобороны Виктором Школыком и замначальника филиала ГУСС в Новороссийске Дмитрием Таксиди. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве причала, причинившим военному ведомству ущерб на 170 млн руб. Господину Таксиди также вменяют в вину получение взятки за заключение контракта. Вины оба не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Школык (справа) и Дмитрий Таксиди

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Виктор Школык (справа) и Дмитрий Таксиди

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Замоскворецком суде столицы 18 августа состоялось первое заседание по существу по делу Виктора Школыка и Дмитрия Таксиди. Им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «а», «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ), а господину Таксиди — еще и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело в декабре прошлого года возбудило военное следственное управление СКР по Южному военному округу, первым фигурантом в нем стал Дмитрий Таксиди, занимавший должность заместителя начальника по строительству местного филиала ФГУП ГУСС.

Как ранее сообщал “Ъ”, дело было связано со строительством для Минобороны «Западного мола с топливным причалом в геопорту Новороссийска». Работы стартовали в декабре 2018 года, ФГУП ГУСС был привлечен к проекту в качестве подрядчика. В свою очередь, предприятие привлекло к выполнению работ компанию «Новатех», взявшуюся более чем за 600 млн руб. укрепить грунт от осыпания с помощью качественного металлического строительного шпунта.

Контракт на эти субподрядные работы, как считает следствие, «Новатех» получил по протекции Виктора Школыка, который посоветовал фирму Дмитрию Таксиди. Однако впоследствии выяснилось, что субподрядчик не обладал техническими возможностями для проведения работ, поэтому к ним пришлось привлекать соисполнителя — ООО «Петростальконструкция». Впрочем, и после этого проблемы не исчезли — выпускаемая последней фирмой продукция не соответствовала требованиям контракта. В итоге, говорится в деле, Дмитрий Таксиди и его сообщники «подогнали» проектную документацию под характеристики продукции «Петростальконструкции». Это, по мнению следствия, серьезно повлияло на качество работ и нанесло военному ведомству ущерб на сумму более 174 млн руб.

Следствие считает, что Дмитрий Таксиди действовал в интересах субподрядчиков небескорыстно: по материалам дела, за подписание контракта он получил от представителя «Новатеха» Алексея Червякова через посредника 1 млн руб.

Причастности к коррупции Виктора Школыка следствие не нашло, а обвинение по ст. 285.4 УК ему было предъявлено весной текущего года после проведения очных ставок, в том числе с Дмитрием Таксиди.

Суд на первом заседании продлил обоим фигурантам срок ареста еще на полгода. Защита выступала против. Адвокат Рустам Теуважев, защищающий Дмитрия Таксиди, в частности, заявил, что одной тяжести обвинения для избрания самой суровой меры пресечения недостаточно, и предложил для фигурантов домашний арест либо запрет определенных действий. При этом господин Теуважев отметил, что у его подзащитного в Москве есть арендованная квартира, хозяин которой не возражает против ее использования для домашнего ареста. Кроме того, защитник попросил приобщить к делу письменные подтверждения о наличии у подзащитного 12 государственных наград.

Алексей Соковнин