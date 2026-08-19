«Евраз НТМК» увеличил отгрузку мелющих шаров горно-обогатительным комбинатам

За первые шесть месяцев 2026 года компания «Евраз НТМК» отгрузила 30,5 тыс. тонн высокопрочных мелющих шаров «Шармакс», что на 31% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как сообщил директор торговой компании по продажам промышленного сортамента «Евраз» Дмитрий Барашков, основными покупателями продукции являются горно-обогатительные комбинаты Дальнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено «Евраз НТМК» Фото: предоставлено «Евраз НТМК»

По данным компании, шары «Шармакс» производят из легированной стали с высоким содержанием хрома и марганца, что обеспечивает сквозную закалку изделия и превосходит показатели пятой группы твердости по ГОСТу.

По словам Дмитрия Барашкова, испытания на Абагурской обогатительной фабрике показали снижение расхода мелющих тел на 27%, уменьшение энергопотребления на тонну материала на 8% и рост производительности готового класса на 6,35%. «Рост отгрузок высокопрочных шаров – это прямой индикатор их востребованности на рынке. Однако ключевой драйвер спроса – экономический эффект. Испытания показывают, что "Шармакс" минимизирует технологические риски и снижает негативное влияние на обогатительные и гидрометаллургические процессы. В комплексе эти факторы существенно облегчают работу всего горно-обогатительного комбината»,– прокомментировал Дмитрий Барашков.

Алексей Буров