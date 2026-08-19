В Чебоксарах загорелась электроподстанция
В Чебоксарах произошла аварийная ситуация на электроподстанции на улице Ивана Яковлева. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов.
Что именно случилось, он не уточнил. Главное управление МЧС по Чувашии при этом сообщило, что на подстанции произошел пожар. На место направили 20 пожарных и шесть единиц техники.
«Проводится работа по ликвидации последствий чрезвычайной аварийной ситуации... Аварийные службы работают над переключением сетей электроснабжения на резервные», — отметил мэр города.
Мэр Чебоксар Станислав Трофимов ранее уже сообщал о масштабной аварии на электросетях города, в результате которой 26 мая 2026 года без света остались жители микрорайонов Южный и Альгешево, а также Новоюжного района. Тогда специалисты также переключали на резервные схемы электроснабжения и вели восстановительные работы на поврежденном оборудовании. За месяц до этого, 18 июня 2026 года, Чебоксары на час оставались без электричества из-за повреждения на воздушной линии 110 киловольт ПАО «Россети» — «Южная-1», о чем также сообщал Станислав Трофимов.