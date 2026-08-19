В Чебоксарах загорелась электроподстанция

В Чебоксарах произошла аварийная ситуация на электроподстанции на улице Ивана Яковлева. Об этом сообщил мэр города Станислав Трофимов.

Что именно случилось, он не уточнил. Главное управление МЧС по Чувашии при этом сообщило, что на подстанции произошел пожар. На место направили 20 пожарных и шесть единиц техники.

«Проводится работа по ликвидации последствий чрезвычайной аварийной ситуации... Аварийные службы работают над переключением сетей электроснабжения на резервные», — отметил мэр города.