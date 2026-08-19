69% американцев считают, что бизнес-интересы Трампа влияют на его политические решения

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 69% американцев считают, что на политические решения Дональда Трампа влияют его интересы в бизнесе, а он сам и его семья неправомерно извлекают выгоду из криптовалют.

Ранее стало известно, что по итогам прошлого года Трамп заработал более $1,4 млрд на криптовалютных проектах своей семьи, включая компанию World Liberty Financial и мем-монету Трампа — цифровые активы, которые он публично продвигал. 63% респондентов полагают, что получение прибыли Трампом и его семьей является неуместным. С ними не согласны 32%, считающие, что такой способ заработка уместен.

Онлайн-опрос Reuters/Ipsos был проведен с 14 по 17 августа, были опрошены 1166 взрослых жителей США по всей стране.

Евгений Хвостик