В Крыму расширили сроки компенсации за поврежденные ВСУ машины

Власти Крыма изменили сроки получения компенсации за поврежденный или уничтоженный в результате атак вооруженных сил Украины автомобиль. Соответствующие поправки внесены в указ главы региона Сергея Аксенова.

Ранее, согласно документу, выплаты полагались только владельцам транспортных средств, поврежденных или уничтоженных при украинских атаках, начиная с 26 июня. Теперь денежную компенсацию смогут получить все, чье движимое имущество пострадало с 1 мая.

Размер компенсаций не изменился. За поврежденную машину автолюбитель может получить до 500 тыс. руб. Если автомобиль был уничтожен полностью, можно получить до 2 млн руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь