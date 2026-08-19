Суд зарегистрировал иск коммуниста Матвеева о снятии с выборов в Госдуму единоросса Живайкина

Самарский областной суд сегодня, 19 августа, зарегистрировал иск депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева к депутату Самарской губернской думы от «Единой России» Александру Живайкину — об отмене регистрации единоросса в качестве кандидата в депутаты Госдумы из-за нарушений интеллектуальных прав при размещении агитационных материалов. Как указано на сайте суда, дело будет рассматривать судья Екатерина Хлыстова. Предварительное судебное заседание назначено на завтра, 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Живайкин

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Александр Живайкин

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Михаил Матвеев и Александр Живайкин были соперниками в Промышленном одномандатном избирательном округе № 163, однако 14 августа суд снял коммуниста с выборов из-за нарушения права интеллектуальной собственности, в частности, из-за использования шрифтов Microsoft и чужих фотографий. Иск к Михаилу Матвееву подала кандидат от «Партии пенсионеров» Анна Саранцева. Дело рассматривала судья Татьяна Родина. Депутат публично заявил, что иск против него подан по просьбе Александра Живайкина, который не смог бы победить на выборах в честной борьбе.

По словам Михаила Матвеева, в агитматериалах кандидата от «ЕР» тоже нашлись шрифты американской корпорации. По мнению парламентария, Александр Живайкин нарушил требования федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Подробнее о снятии с выборов кандидата от КПРФ — в материале «Ъ-Волга» «Самарский суд пошел по гиперссылкам».

Сабрина Самедова