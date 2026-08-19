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Три автомобиля Volga C50 покупают для нижегородской мэрии

МКУ «Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода» намерено приобрести три автомобиля Volga C50. Начальная стоимость контракта составляет 10,65 млн руб., указано в карточке аукциона.

Для покупки транспорта учреждение получило разрешение Минпромторга РФ, оно действует полтора года. Поставить транспорт требуется до 30 октября.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее МП «Нижегородское метро» объявило, а затем отменило покупку в лизинг автомобиля Volga K50 за 9,2 млн руб.

Галина Шамберина