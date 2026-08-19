Вратарь сборной Японии Дзион Судзуки стал игроком «Астон Виллы»
Английский футбольный клуб «Астон Вилла» подписал контракт с японским вратарем Дзионом Судзуки. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Срок соглашения с 23-летним вратарем не уточняется. Его последним клубом была итальянская «Парма», также он выступал за бельгийский «Сент-Труйден» и японский «Урава Редс». Ранее газета L'Equipe сообщала, что Дзион Судзуки подпишет пятилетний контракт с французским ПСЖ. Предполагалось, что один год он проведет в аренде в туринском «Ювентусе».
Также «Астон Вилла» усилилась итальянцем Маттео Руджери. До этого защитник представлял испанский «Атлетико», а также итальянские «Аталанту», с которой выиграл Лигу Европы в 2024 году, и «Салернитану».
В первом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» проведет выездной матч с «Брайтоном» 23 августа. В этом сезоне клуб сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.
До перехода в «Парму» в 2024 году, Дзион Судзуки, родившийся в США, защищал ворота бельгийского «Сент-Трюйдена» и японского «Урава Ред Даймондс». С 2022 года он вызывается в сборную Японии и сыграл в четырех матчах чемпионата мира 2026 года, где команда вылетела в 1/16 финала.
Ранее в 2026 году французский клуб ПСЖ рассматривал возможность приобретения Дзиона Судзуки у «Пармы» за 35 млн евро. Предполагалось, что японский вратарь подпишет с ПСЖ пятилетний контракт, но первый сезон проведет в аренде в туринском «Ювентусе».
В 2024 году полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана перешел из «Эвертона» в «Астон Виллу» за 59 млн евро, и эта покупка стала рекордной в истории бирмингемского клуба. До этого самым дорогим игроком в истории «Астон Виллы» был Муса Диаби, за которого заплатили 55 млн евро.