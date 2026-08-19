Вратарь сборной Японии Дзион Судзуки стал игроком «Астон Виллы»

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» подписал контракт с японским вратарем Дзионом Судзуки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Срок соглашения с 23-летним вратарем не уточняется. Его последним клубом была итальянская «Парма», также он выступал за бельгийский «Сент-Труйден» и японский «Урава Редс». Ранее газета L'Equipe сообщала, что Дзион Судзуки подпишет пятилетний контракт с французским ПСЖ. Предполагалось, что один год он проведет в аренде в туринском «Ювентусе».

Также «Астон Вилла» усилилась итальянцем Маттео Руджери. До этого защитник представлял испанский «Атлетико», а также итальянские «Аталанту», с которой выиграл Лигу Европы в 2024 году, и «Салернитану».

В первом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» проведет выездной матч с «Брайтоном» 23 августа. В этом сезоне клуб сыграет в основном этапе Лиги чемпионов.

Арнольд Кабанов