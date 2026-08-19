Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин обсудил с президентом Мали безопасность в Сахаро-Сахельском регионе

Путин провел телефонный разговор с президентом Мали Гоитой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой. Об этом сообщил Кремль. Беседа состоялась по инициативе малийской стороны.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Гоита поблагодарил российского коллегу за поддержку в укреплении безопасности в Мали и противостоянии терроризму. Собеседники условились продолжать координировать работу по обеспечению стабильности в стране «и Сахаро-Сахельском регионе в целом».

Также Владимир Путин и Ассими Гоита обсудили «ключевые темы двусторонней повестки дня» и договорились «активно развивать политический диалог и контакты на различных уровнях».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд