В Тюмени планируют открыть контактный зоопарк «Лесная братва»

Контактный зоопарк сети «Лесная братва» планируют открыть в Тюмени — представитель сети посетил город для выбора площадки под строительство, сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Осмотр земельных участков организовало инвестагентство совместно с администрациями Тюмени и Тюменского округа. Инвестор также провел прямые переговоры с владельцами частных коммерческих площадок для обсуждения вариантов сотрудничества.

Как отметил замгендиректора инвестагентства Игорь Смолягин, строительство зоопарка сможет решить сразу несколько задач. «Во-первых, это познавательный досуг для тюменских семей — наши дети смогут увидеть экзотических животных и узнать о фауне других континентов, не выезжая за пределы региона. Во-вторых, это мощный драйвер событийного и семейного туризма. А туризм сегодня — один из безусловных приоритетов развития Тюменской области»,— сказал он.

В данный момент зоопарки с названием «Лесная братва» работают в трех городах Свердловской области — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Красноуфимске. В зоопарке Екатеринбурга представлено более 30 экспозиций, среди которых: тапир, муравьед, фламинго, бизоны, верблюды, валлийские овцы, коровы хайленд, рыси, сервалы и многие другие. Некоторые животные уникальны для зоопарков региона.

Ирина Пичурина